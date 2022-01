Bollette | Cornetto Bourlot Luxy | ' soffriamo per aumenti | impatto su materie prime'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Milano, 27 gen. (Adnkronos) - "Ancora non sappiamo internamente come saranno distribuiti questi 4 miliardi, quali saranno le logiche, quali tipi di supporti ci saranno da parte del governo, l'aspetto fiscale etc. per cui ancora non sono in grado di fare una valutazione su questo. Certo stiamo soffrendo per quanto riguarda l'energia, ma per noi questo è solo uno degli aspetti". Lo dice all'Adnkronos Giuseppe, presidente di, azienda di sedute del Vicentino che esporta in oltre 40 Paesi del mondo, commentando il caroe i 4 miliardi di euro allo studio del governo. "Noi abbiamo avuto untotale sulle- sottolinea - sul pellame, per non parlare dell'acciaio, dell'aumento esponenziale dei noli e naturalmente anche ...