Bocconcini cremosi al caffè | senza cottura | veloci da fare spariranno in secondo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Questa pallinesono dei minicapolavori di pasticceria, semplicissime da realizzare. Freschissimi perché devono rassodarsi e conservarsi in frigorifero, scioglievolissimi e ripieni di, si preparano in pochissimi minuti, main un baleno. Ottimi a fine pasto per regalare ai vostri ospiti un dessert da ricordare, regalano la giusta carica anche a metà giornata per una coccola di dolcezza. Pochissimi ingredienti, una minima manualità e una bella presentazione, farà assurgere questisfiziosi nell’olimpo delle vostre ricette preferite. Se desiderate offrirle anche ai piccoli di casa, scegliete la versione decaffeinata della bevanda: ne varrà la pena perché la farcitura alla nutella li farà impazzire di gioia. D’altronde, spesso cucinare rappresenta un modo per ...