Sandro_sr74 : Bielorussia, Ue: 'Nel Paese mille prigionieri politici, è una vergogna' #bielorussia

'Il numero dei prigionieri politici inha ormai raggiunto i mille e continua a crescere'. Lo ha sottolineato in una nota la Commissione europea, aggiungendo che 'questo vergognoso traguardo riflette la continua repressione del ......militari di Mosca si trovano anche in, in Moldova e in Georgia: "La Russia ritiri le sue truppe da questi Paesi e avvii una seria de - escalation", è stato il , è stato il suo appello...In una nota del Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea, la denuncia delle drammatiche condizioni in cui si trovano migliaia di oppositori al regime filorusso di Alexander Lukashenko ..."Il numero dei prigionieri politici in Bielorussia ha ormai raggiunto i mille e continua a crescere". Lo ha sottolineato in una nota la Commissione europea, aggiungendo che "questo vergognoso traguard ...