Berrettini contro Nadal per la storia | come seguire la semifinale

Advertising

WeAreTennisITA : INCHIODATO ANCHE MONFILS ?? Berrettini non vuole perdere più: si fa recuperare 2 set ma vince al quinto contro Monfi… - Eurosport_IT : Avete voglia di emozionarvi, ancora una volta? La partita da 'libro cuore' di Matteo Berrettini contro Monfils, in… - IlContiAndrea : “Ho usato questo pubblico contro per vincere la partita” #Berrettini #AO2022 - GiusvaPulejo : Domani a #Melbourne previsto temporale ma solo dalle 9:30 italiane (orario di inizio match tra Medvedev e Tsitsipas… - paki74 : RT @Alenize82: Matteo #Berrettini nel febbraio 2014 mi raccontava su @SpazioTennis e @tempoweb la sua esperienza agli #AusOpen Junior (qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini contro

Matteoè reduce dal quarto di finaleGael Monfils, dove ha avuto da ridire con alcuni personaggi sugli spalti che lo fischiavano al servizio. Il suo doppio urlo 'Non vi sento', pronunciato ...E fu una storia clamorosa, per certi versi: Fognini era sotto di due set e un break, sull'Arthur Ashe Stadium,chi due anni prima aveva vinto, e per di più, sull'1 - 3 15 - 15 del terzo ...Oggi, 27 gennaio 2022, ricordiamo la liberazione del più grande e famoso campo di sterminio del Terzo Reich nazista: Auschwitz ...Quando Matteo Berrettini scenderà in campo contro Rafael Nadal, quando questa notte in Italia saranno le 4:30, per la prima semifinale degli Australian Open nella sua vita, saprà già, tra gli altri, a ...