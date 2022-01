Bernal telefona dalla clinica. E il ricordo dei recuperi di Pantani diventa ispirazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bernal telefona

è ricoverato alla clinica Universitaria La Sabana di Chia, vicino Bogotà, dopo il terribile incidente in allenamento di lunedì: il 25enne colombiano di Ineos - Grenadiers era finito a 65 all'...è ricoverato alla clinica Universitaria La Sabana di Chia, vicino Bogotà, dopo il terribile incidente in allenamento di lunedì: il 25enne colombiano di Ineos - Grenadiers era finito a 65 all'...Il mondo del ciclismo segue con apprensione la vicenda Bernal. Il ciclista colombiano è stato protagonista di un brutto incidente pochi giorni fa, mentre si allenava sulla sua bici: terribile è stato ...Bernal resta ricoverato per ora in terapia intensiva e nelle prossime 72 ore sarà monitorato costantemente per valutare l’evoluzione delle sue condizioni fisiche”. Egan Bernal, vincitore del Giro d’It ...