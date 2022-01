Berlusconi | il fratello Paolo | Ha passato giorni brutti | ora è in ripresa

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Silvioresta all' Ospedale San Raffaele di Milano , lontano dunque dalla partita per Quirinale che l'aveva visto protagonista fino a qualche giorno fa. E al Cavaliere sono giunti, oggi, gli ...

Advertising

Italia_Notizie : Draghi ha telefonato a Berlusconi «per gli auguri di pronta guarigione». Il fratello Paolo: «Ha passato giorni molt… - rep_milano : Silvio Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo: 'Sta meglio dopo la batosta, ha passato giorni molto brutti' - rep_milano : Berlusconi, al San Raffaele il fratello Paolo: 'Sta meglio. Quirinale? Abbiamo parlato del Monza' - Corriere : Il fratello Paolo: «Per Silvio una batosta, ha passato giorni molto brutti» - zazoomblog : Berlusconi in ospedale il fratello Paolo: Ora sta meglio ma nei giorni scorsi se l’è vista brutta - #Berlusconi… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi fratello

"Sta meglio, sta recuperando, ha passato giorni molto brutti ma adesso è in ripresa", dice ilPaolo, che oggi gli ha fatto visita. "Abbiamo parlato del Monza, il che vuol dire che ...IlPaolo: "Una batosta, ha passato giorni molto brutti" Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato a Silvioper fargli gli auguri di pronta guarigione. "ha ...Milano, 27 gennaio 2022 - Silvio Berlusconi resta all'Ospedale San Raffaele di Milano, lontano dunque dalla partita per Quirinale che l'aveva visto protagonista fino a qualche giorno fa. E al Cavalier ...Il fratello Paolo ha fatto sapere che l'ex premier "sta meglio". E che non è potuto andare prima a trovarlo perché aveva il Covid ...