Berlusconi dai letti del San Raffaele continua a dare indicazioni politiche (Di giovedì 27 gennaio 2022) È ricoverato da diversi giorni all'ospedale San Raffaele di Milano il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Alberto Zangrillo, medico personale del cavaliere, non rilascia dichiarazioni alla stampa. Annuncia però Antonio Tajani: "Il presidente sta molto bene, sta lavorando ed è in contatto telefonico con il partito". Si ipotizza che le condizioni di Berlusconi siano stabili Siccome si sta occupando in modo attivo dell'elezioni del Presidente della Repubblica, si ipotizza che l'ex premier Silvio Berlusconi non sia ricoverato per motivi gravi. In quanto guida del partito di centrodestra Forza Italia continua tramite telefonate a dare indicazioni ai grandi elettori che fanno riferimento alla sua ala parlamentare. Fino alla scorsa settimana si pensava che il ...

