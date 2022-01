Bergamo, questo è uno dei luoghi più romantici d’Italia: il borgo perfetto per San Valentino (Di giovedì 27 gennaio 2022) In provincia di Bergamo stretto tra il Lago d’Iseo e le montagne, si trova Lovere un borgo affascinante e molto romantico. I suoi primi insediamenti risalgono tra il V e III sec. a.C e con la dominazione romana divenne un’importante via di comunicazione grazie alla sua posizione strategica. LEGGI ANCHE:– Il molo che sembra un castello: è uno dei luoghi più romantici del mondoLovere su affaccia sul Lago d’Iseo e i suoi palazzi eleganti e la sua forma ad anfiteatro lo rendono uno dei borghi più belli d’Italia. La scrittrice e poetessa Lady Mary Wortley Montagu (autrice del libro Turkish Embassy Letters, e figura chiave per la diffusione dei vaccini in Occidente) scrisse di questo luogo: “questo è il luogo più romantico che abbia mai visitato in tutta ala mia ... Leggi su funweek (Di giovedì 27 gennaio 2022) In provincia distretto tra il Lago d’Iseo e le montagne, si trova Lovere unaffascinante e molto romantico. I suoi primi insediamenti risalgono tra il V e III sec. a.C e con la dominazione romana divenne un’importante via di comunicazione grazie alla sua posizione strategica. LEGGI ANCHE:– Il molo che sembra un castello: è uno deipiùdel mondoLovere su affaccia sul Lago d’Iseo e i suoi palazzi eleganti e la sua forma ad anfiteatro lo rendono uno dei borghi più belli. La scrittrice e poetessa Lady Mary Wortley Montagu (autrice del libro Turkish Embassy Letters, e figura chiave per la diffusione dei vaccini in Occidente) scrisse diluogo: “è il luogo più romantico che abbia mai visitato in tutta ala mia ...

