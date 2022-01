Bergamo non è Firenze, applausi all’Atalanta che con Gosens ha arricchito il bilancio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bergamo non è Firenze. Almeno sui giornali nessuno si strappa i capelli per cessione di Gosens all’Inter. Anzi. Il Corriere di Bergamo elogia il club per l’operazione: 25 milioni tra prestito (fino a giugno) e obbligo di riscatto, più bonus fino ai 28-30. Così – ricorda il quotidiano l’Atalanta andrà a inserire risorse nel bilancio del prossimo anno, ancora intonso, senza plusvalenze e quindi da puntellare in previsione. Il Corriere si domanda: Finanziariamente un colpo ottimo, lo è altrettanto dal punto di vista calcistico? E si risponde anche, alla Marzullo: È una domanda a risposta multipla. L’Atalanta sa che Gosens è un ottimo calciatore, il migliore laterale che ha in rosa. Ma è anche l’unico che in questo momento ha mercato: Maehle e Zappacosta sono arrivati da troppo poco, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022)non è. Almeno sui giornali nessuno si strappa i capelli per cessione diall’Inter. Anzi. Il Corriere dielogia il club per l’operazione: 25 milioni tra prestito (fino a giugno) e obbligo di riscatto, più bonus fino ai 28-30. Così – ricorda il quotidiano l’Atalanta andrà a inserire risorse neldel prossimo anno, ancora intonso, senza plusvalenze e quindi da puntellare in previsione. Il Corriere si domanda: Finanziariamente un colpo ottimo, lo è altrettanto dal punto di vista calcistico? E si risponde anche, alla Marzullo: È una domanda a risposta multipla. L’Atalanta sa cheè un ottimo calciatore, il migliore laterale che ha in rosa. Ma è anche l’unico che in questo momento ha mercato: Maehle e Zappacosta sono arrivati da troppo poco, ...

Advertising

napolista : Bergamo non è Firenze, applausi all’Atalanta che con Gosens ha arricchito il bilancio Il Corriere di Bergamo elogi… - gp4l4 : RT @EgliTare_TaD: Oggi di un anno fa perdevamo in 11 contro 10 a Bergamo con l’Atalanta che sbaglia un rigore. Disastroso Sarri che da allo… - AmoBergamo : #Bergamo Il Green Pass non avrà scadenza per chi ha già ricevuto la terza dose - AmoBergamo : #Bergamo Prende il marito a padellate: non solo la tradisce, presenta pure loro figlio all'amante... - olivati : OLIVATI IMMOBILIARE BERGAMO: v La #casa si vende per un motivo solo: il prezzo. E sì, non solo a #Bergamo… -