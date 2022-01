Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 27 gennaio 2022 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 27 gennaio 2022. Leggi su comingsoon (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vediamo ledelle Soap di Canale 5 -, Unais in the Air - per leche vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di27

Advertising

melsondrvgs : RT @stanga_mattia: In un mondo di serie tv che durano una stagione tu fai beautiful…. 8695 - MrsRossi99 : RT @stanga_mattia: In un mondo di serie tv che durano una stagione tu fai beautiful…. 8695 - saxa147 : @MarziaRossi13 Ma stacci zitta una volta per tutte....bastaaaa la tua voce fa venire l'orticariaaaaa #GFVIP @AdrianaVolpeTV #Beautiful #Lucy - saxa147 : @PGaruffi Ma come si può vedere una cosa così.... E Kabir intanto dorme sul divano.....#GFVIP #adrianavolpe #beautiful #LUCY - SalazarJr25 : Beautiful - Gustavo Cerati. Una JOYA de tema este... -