Beautiful anticipazioni: Liam crolla con la verità, confessa il tradimento a Hope? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ridge e Steffy parlano di quello che sta succedendo con Thomas ma non sanno che il giovane Forrester ha avuto una crisi e che fortunatamente Hope si trovava in casa sua. E così mentre si cerca di fare qualcosa per salvate il Forrester, a pochi metri da lui ancora si discute delle sue ossessioni: nessuno sembrava aver compreso la gravità della situazione che dipende da ben altro…Ma vediamo le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 28 gennaio 2022: dall’ospedale arriveranno buone notizie? Che cosa dicono i medici della situazione di Thomas, si può sperare che si riprenda? E Liam, si renderà conto di aver fatto una delle cavolate più grandi della sua vita, non fidandosi di Hope e tradendola mentre lei non lo aveva mai neppure pensato? Beautiful ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ridge e Steffy parlano di quello che sta succedendo con Thomas ma non sanno che il giovane Forrester ha avuto una crisi e che fortunatamentesi trovava in casa sua. E così mentre si cerca di fare qualcosa per salvate il Forrester, a pochi metri da lui ancora si discute delle sue ossessioni: nessuno sembrava aver compreso la gravità della situazione che dipende da ben altro…Ma vediamo lediper la puntata di domani, 28 gennaio 2022: dall’ospedale arriveranno buone notizie? Che cosa dicono i medici della situazione di Thomas, si può sperare che si riprenda? E, si renderà conto di aver fatto una delle cavolate più grandi della sua vita, non fidandosi die tradendola mentre lei non lo aveva mai neppure pensato?...

