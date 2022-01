Beautiful | anticipazioni 28 gennaio | Liam | fuoribondo con Hope | non le permette di giustificarsi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 gennaio 2022)28: nella puntata di domaniaffronterà, sempre convinto che abbia permesso a Thomas di baciarla.28trovaa casa di Thomas e non la lascia parlaresi è recato da Thomas per dirgliene quattro, credendo di averlo visto baciare. Solo che trova lì la moglie e si infuria, pensando appunto che lei l’abbia “tradito” (invece il pubblico sa bene che è lui ad averla tradita davvero con Steffy!). Lo Spencer non lenemmeno di spiegargli il motivo per cui è nell’appartamento. Per la coppia tornerà il sereno?settimanali: cosa succederà tra Eric e ...