Basket | Eurolega 2021-2022 | Milano ospita al Forum i lituani dello Zalgiris Kaunas L’Olimpia vuole calare il poker

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ad una settimana di distanza dalla trionfale trasferta di Mosca (CSKA al tappeto per 57-67),ritorna alperre il fanalino di codanella ventitreesima giornata di. La banda di Ettore Messina cerca la quarta vittoria consecutiva per rimanere nel gruppo delle migliori ed alimentare così il sogno di qualificarsi ai play-off. I meneghini hanno risalito diverse posizioni in graduatoria grazie ai tre successi di fila contro Barcellona, Alba Berlino e appunto CSKA Mosca: 13-6 lo score dei bianco-rossi, che occupano il terzo posto alle spalle dei due battistrada Barcellona (17-3) e Real Madrid (16-5).deve però recuperare ancora tre partite saltate causa COVID, ovvero: le due sfide interne contro ...

Advertising

discoradioIT : #Basket, #Eurolega: domani tocca all'@OlimpiaMI1936 alle 20.30 contro lo @bczalgiris - simo102031 : @trugoyTRP Bei tempi quando era un bel canale. Celtic league, eurolega e mondiali di basket NBA, dakar e tanto altro - DomenicoBarba20 : Nuovo articolo per @occhiosportivo. Questa volta parliamo di #eurolega in particolare sulla stagione dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

Eurosport IT

... zona Asia) - Emirati Arabi Uniti - Siria (non è prevista diretta tv/streaming) 18.00) - Zenit San Pietroburgo - Anadolu Efes Istanbul (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena;...Al ritorno in campo, potendo anche tentare di approfittare di qualche problema di falli di Kursk, Schio cerca una buona risalita, trovando la buona difesa di Keys e un raro buon momento di Laksa, meno ...Ad una settimana di distanza dalla trionfale trasferta di Mosca (CSKA al tappeto per 57-67), l’Olimpia Milano ritorna al Forum per ospitare il fanalino di coda Zalgiris Kaunas nella ventitreesima gior ...L'Olimpia Milano riceve domani 28 gennaio al Mediolanum Forum lo Zalgiris Kaunas per la 23esima giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball. La formazione lituana, ...