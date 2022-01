Barilla, per il suo 145° anniversario nuovo logo e confezione più sostenibile (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il 2022, anno in cui Barilla celebra il suo 145° anniversario, si presenta ricco di novità coerenti con l’eredità del Brand, indissolubilmente connesso alla storia italiana fin dal 1877 e ai suoi cambiamenti culturali e sociali, per proiettare la Marca nel futuro. Questo anniversario segna un cambiamento della immagine della marca, che si radica nel posizionamento di ‘Un Gesto d’Amore’ portando al centro, ancora una volta, il valore emozionale della pasta. Dopo 25 anni, Barilla lancia così un nuovo logo e un nuovo pack come ‘Gesto d’Amore per il Pianeta’. Questa nuova visual identity e l’impegno verso la sostenibilità, sottolinea Gianluca Di Tondo, Global Chief Marketing Officer Barilla, “avvicinano ancora di più il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il 2022, anno in cuicelebra il suo, si presenta ricco di novità coerenti con l’eredità del Brand, indissolubilmente connesso alla storia italiana fin dal 1877 e ai suoi cambiamenti culturali e sociali, per proiettare la Marca nel futuro. Questosegna un cambiamento della immagine della marca, che si radica nel posizionamento di ‘Un Gesto d’Amore’ portando al centro, ancora una volta, il valore emozionale della pasta. Dopo 25 anni,lancia così une unpack come ‘Gesto d’Amore per il Pianeta’. Questa nuova visual identity e l’impegno verso la sostenibilità, sottolinea Gianluca Di Tondo, Global Chief Marketing Officer, “avvicinano ancora di più il ...

