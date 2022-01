Barcellona e Borussia | vicino lo scambio tra due giocatori!

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dalla catalogna giungono voci riguardo un altro possibile acquisto da parte delnel reparto difensivo dopo anche il ritorno di Dani Alves e arriverebbe proprio dai rivali tedeschi delDortmund. MeunierSi tratta infatti del terzino destro belga Meunier, arrivato alnel 2020 direttamente dal PSG. Per arrivare al difensore ilsarebbe pronto a scambiarlo con il giovane Dest che non ha ancora convinto a piena il tecnico blaugrana Xavi, la formula dell’operazione sarebbe unodi prestiti alla pari con opzione di acquisto per questa estate. Daniele Scrazzolo

