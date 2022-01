Bake Off - Dolci sotto un tetto, puntata finale 28 gennaio: la coppia vincente (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cala il sipario su Bake Off - Dolci sotto un tetto e Flavio Montrucchio è pronto ad annunciare il vincitore di questa avventurosa e ghiotta edizione. La scorsa settimana, ad un passo dalla finale, sono stati eliminati Nonna e Nipote. Per la puntata che andrà in onda su Real Time il 28 gennaio se ne vedranno delle belle tra ospiti simpatici, interventi famigliari e l'annuncio della coppia vincitrice. Le due prove finali di Bake Off - Dolci sotto un tetto: eliminate Le Sorelle Gli ospiti della prima prova saranno Ricky e Pasqui di Casa Surace i quali si metteranno ai fornelli e realizzeranno, assieme alle tre coppie di pasticceri amatoriali rimasti ancora in gioco, una torta a più piani ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cala il sipario suOff -une Flavio Montrucchio è pronto ad annunciare il vincitore di questa avventurosa e ghiotta edizione. La scorsa settimana, ad un passo dalla, sono stati eliminati Nonna e Nipote. Per lache andrà in onda su Real Time il 28se ne vedranno delle belle tra ospiti simpatici, interventi famigliari e l'annuncio dellavincitrice. Le due prove finali diOff -un: eliminate Le Sorelle Gli ospiti della prima prova saranno Ricky e Pasqui di Casa Surace i quali si metteranno ai fornelli e realizzeranno, assieme alle tre coppie di pasticceri amatoriali rimasti ancora in gioco, una torta a più piani ...

