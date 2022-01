Automobilista fugge all'alt e trascina un agente per 20 metri: il (Di giovedì 27 gennaio 2022) Attimi di panico a Rapallo per un agente della polizia locale rimasto agganciato a un'auto in fuga nel tentativo di disinserire le chiavi dal cruscotto. È successo nella centralissima piazza Cavour ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Attimi di panico a Rapallo per undella polizia locale rimasto agganciato a un'auto in fuga nel tentativo di disinserire le chiavi dal cruscotto. È successo nella centralissima piazza Cavour ...

Advertising

AnsaLiguria : Automobilista fugge all'alt e trascina agente per 20 metri. Paura in centro a Rapallo, l'uomo è stato denunciato pe… - OmbraDuca : RT @ansa_liguria: Automobilista fugge all'alt e trascina agente per 20 metri - ansa_liguria : Automobilista fugge all'alt e trascina agente per 20 metri -