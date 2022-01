Australian Open: la leggenda del tennis in carrozzina Dylan Alcott si ritira con una sconfitta in finale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo l’euforia scaturita dall’approdo in finale dei beniamini locali Kyrgios/Kokkinakis nel torneo di doppio, la Rod Laver Arena si è fermata per rendere il dovuto tributo ad una leggenda del tennis Australiano. Questo è Dylan Alcott, sceso in campo nella sua ottava finale agli Australian Open nella purtroppo meno sponsorizzata specialità wheelchair, ovvero tennis in carrozzina. Per il trentunenne nativo di Melbourne questo era l’ultimo ballo di una carriera costellata da successi dentro e fuori dal campo. Purtroppo per lui, non è arrivato l’epilogo sognato, poiché a vincere il torneo è stato l’olandese Sam Schroder con il punteggio di 7-5 6-0. In queste circostanze il risultato passa però in seconda ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo l’euforia scaturita dall’approdo indei beniamini locali Kyrgios/Kokkinakis nel torneo di doppio, la Rod Laver Arena si è fermata per rendere il dovuto tributo ad unadelo. Questo è, sceso in campo nella sua ottavaaglinella purtroppo meno sponsorizzata specialità wheelchair, ovveroin. Per il trentunenne nativo di Melbourne questo era l’ultimo ballo di una carriera costellata da successi dentro e fuori dal campo. Purtroppo per lui, non è arrivato l’epilogo sognato, poiché a vincere il torneo è stato l’olandese Sam Schroder con il punteggio di 7-5 6-0. In queste circostanze il risultato passa però in seconda ...

