Australian Open 2022: programma e orari di venerdì 28 gennaio con Berrettini (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Australian Open 2022, per quanto concerne la giornata di venerdì 28 gennaio. Si parte con la finale del doppio misto tra Fourlis/Kubler e Mladenovic/Dodig, per poi passare all’attesissima semifinale dell’azzurro Matteo Berrettini contro Rafael Nadal. Altro match da non perdere nella mattinata italiana, che vedrà Stefanos Tsitsipas sfidare il numero due al mondo Daniil Medvedev per un posto in finale. Di seguito la programmazione completa del 28 gennaio. programma Australian Open 2022 (VENERDI 28 gennaio) ROD LAVER ARENA dalle ore 2 – (WC) Fourlis/Kubler vs (5) Mladenovic/Dodig non ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il, glie l’ordine di gioco degli, per quanto concerne la giornata di28. Si parte con la finale del doppio misto tra Fourlis/Kubler e Mladenovic/Dodig, per poi passare all’attesissima semifinale dell’azzurro Matteocontro Rafael Nadal. Altro match da non perdere nella mattinata italiana, che vedrà Stefanos Tsitsipas sfidare il numero due al mondo Daniil Medvedev per un posto in finale. Di seguito lazione completa del 28(VENERDI 28) ROD LAVER ARENA dalle ore 2 – (WC) Fourlis/Kubler vs (5) Mladenovic/Dodig non ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - Profilo3Marco : RT @sportface2016: #AusOpen : programma e orari di venerdì 28 gennaio con #Berrettini - Gazzetta_it : Il vocabolario di Berrettini per rincorrere il sogno #AusOpen. Il mental coach: 'Pazienza la parola chiave' -