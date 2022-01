Australian Open 2022, Barty: “Irreale giocare per il titolo”. Collins: “Mi allenavo con papà prima della scuola” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ashleigh Barty e Danielle Collins si affronteranno nella Finale degli Australian Open 2022. L’atto conclusivo del torneo femminile andrà in scena sabato 29 gennaio (ore 09.30) sul cemento outdoor di Melbourne, dove verrà assegnato il primo Slam della stagione. L’Australiana, numero 1 al mondo, si è resa protagonista di un cammino degno del miglior caterpillar in circolazione e ha raggiunto l’atto conclusivo con una tranquillità inaudita. La 25enne, già capace di vincere il Roland Garros nel 2019 e Wimbledon nel 2021, sogna la prima apoteosi di fronte al proprio pubblico. La statunitense, presentatasi all’appuntamento da numero 30 del ranking WTA, ha stupito tutti gli addetti ai lavori e a 28 anni ha staccato il biglietto per la sua ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ashleighe Daniellesi affronteranno nella Finale degli. L’atto conclusivo del torneo femminile andrà in scena sabato 29 gennaio (ore 09.30) sul cemento outdoor di Melbourne, dove verrà assegnato il primo Slamstagione. L’a, numero 1 al mondo, si è resa protagonista di un cammino degno del miglior caterpillar in circolazione e ha raggiunto l’atto conclusivo con una tranquillità inaudita. La 25enne, già capace di vincere il Roland Garros nel 2019 e Wimbledon nel 2021, sogna laapoteosi di fronte al proprio pubblico. La statunitense, presentatasi all’appuntamento da numero 30 del ranking WTA, ha stupito tutti gli addetti ai lavori e a 28 anni ha staccato il biglietto per la sua ...

