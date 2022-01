Atletica | Jacobs | “Ferito da accuse doping | oro frutto del solo lavoro”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “Non ho mai preso sostanze dopanti. Le persone pensano di poter dire quello che vogliono, senza immaginare che a volte le loro osservazioni possono ferire. E certe parole mi hanno, perché hanno messo in discussione le mie vittorie“. Lo rivela Marcell, che in un’intervista rilasciata al Telegraph torna sullediarrivate dall’Inghilterra dopo i due ori olimpici di Tokyo 2020. “I miei successi derivanodal mio, unintenso che nessuno ha visto: sangue, sudore, lacrime e ferite” ha sottolineato ancora il velocista azzurro. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4X100, dopo una lunga pausa, è pronto a tornare in pista.tornerà a gareggiare a Berlino in febbraio, prima uscita dopo i Giochi ...