Assenza docenti e ATA per somministrazione vaccino è giustificata. Provvedimento entra nella legge sull'obbligo vaccinale

Il testo del DL 172/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale come legge n.3 del 21 gennaio 2022 estende l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021. L'obbligo riguarda sia il ciclo vaccinale primario, sia la dose di richiamo, da effettuarsi nei tempi minimi indicati dal Ministero della Salute ed entro la validità della certificazione C19.

