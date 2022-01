Ascolti TV 26 gennaio, L'Eredità asfalta tutti ma latita la vittoria (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mercoledì 26 gennaio è stata una giornata particolare per Rai e Mediaset. Tra i game show c'è da segnalare che 'Avanti un altro' sta progredendo sempre di più, con lo scopo di agguantare e superare la rivale L'Eredità. A proposito del programma di Flavio Insinna, da un po' di tempo gli spettatori hanno constatato che latita la vittoria: che la Ghigliottina sia diventata più difficile? Ascolti TV 26 gennaio, Prime Time modesto Ha raccolto un discreto numero di Ascolti, il film 'Lezioni di Persiano' capace di attirare 3.26 milioni di persone su Rai 1 (share pari al 15.8%). Questo film, incentrato sulla persecuzione ebraica, ha avuto la meglio sulle altre trasmissioni. Canale 5, per esempio, ha convinto 2.23 milioni di soggetti a seguire 'Viaggio nella Grande Bellezza' ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mercoledì 26è stata una giornata particolare per Rai e Mediaset. Tra i game show c'è da segnalare che 'Avanti un altro' sta progredendo sempre di più, con lo scopo di agguantare e superare la rivale L'. A proposito del programma di Flavio Insinna, da un po' di tempo gli spettatori hanno constatato chela: che la Ghigliottina sia diventata più difficile?TV 26, Prime Time modesto Ha raccolto un discreto numero di, il film 'Lezioni di Persiano' capace di attirare 3.26 milioni di persone su Rai 1 (share pari al 15.8%). Questo film, incentrato sulla persecuzione ebraica, ha avuto la meglio sulle altre trasmissioni. Canale 5, per esempio, ha convinto 2.23 milioni di soggetti a seguire 'Viaggio nella Grande Bellezza' ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti Tv 26 gennaio 2022 Vespa molla il plastico e sfoggia il pallottoliere - #Ascolti #gennaio #Vespa #molla - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di mercoledì 26 gennaio Il Benidorm Fest in Spagna par… - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 26 gennaio 2022: Lezioni di Persiano vince su Speciale Quirinale, bene Back To School e Man… - Teleblogmag : Quasi a sorpresa il film di rai uno top #Ascoltitv nella prima serata. Iscriviti gratuitamente al canale Telegram… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 26 Gennaio 2022. Lezioni di Persiano (15.8%) batte Viaggio Nella Grande Bellezza (11.4%). Ba… -