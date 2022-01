Ascolti tv 26 gennaio 2022: “Lezioni di persiano” per Bocci. Le tematiche Mediaset battono Canale5. Sciarelli stacca Savino. Giletti sprinta su Brindisi. Sinner doppiato da Berrettini (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ascolti Tv al top: Tg1 a 5,540 milioni e 24,1%. I Soliti Ignoti a 5,038 milioni e 20%. L’Eredità 4,7 milioni e 23,05%. Tg5 4,639 milioni e 20%. Il Colle è entrato direttamente e di sponda nel racconto televisivo di mercoledì 26 gennaio, quando si è tenuta – senza risultati particolari – la terza votazione dei grandi elettori a camere riunite. Rai1 ha proposto il film cult in prima tv Lezioni di persiano e Canale 5 ha risposto con una puntata speciale di Viaggio nella Grande Bellezza dedicata proprio al palazzo del Quirinale. Su Rai2 è andato in onda l’action Man on Fire, mentre su Rai3 è tornato Chi l’ha visto?, pieno zeppo di cronaca nera inedita. Le altre proposte di Cologno sono state il raddoppio di Back to school su Italia 1 (all’ultima puntata, voleva approfittare del livello più basso di competizione tra le ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 27 gennaio 2022)Tv al top: Tg1 a 5,540 milioni e 24,1%. I Soliti Ignoti a 5,038 milioni e 20%. L’Eredità 4,7 milioni e 23,05%. Tg5 4,639 milioni e 20%. Il Colle è entrato direttamente e di sponda nel racconto televisivo di mercoledì 26, quando si è tenuta – senza risultati particolari – la terza votazione dei grandi elettori a camere riunite. Rai1 ha proposto il film cult in prima tvdie Canale 5 ha risposto con una puntata speciale di Viaggio nella Grande Bellezza dedicata proprio al palazzo del Quirinale. Su Rai2 è andato in onda l’action Man on Fire, mentre su Rai3 è tornato Chi l’ha visto?, pieno zeppo di cronaca nera inedita. Le altre proposte di Cologno sono state il raddoppio di Back to school su Italia 1 (all’ultima puntata, voleva approfittare del livello più basso di competizione tra le ...

