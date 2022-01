Ascolti tv 26 gennaio 2022 | il film di Rai1 batte facilmente il Quirinale su Canale5

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 27 gennaio 2022)tv: l’ammiraglia Rai vince davanti a quella Mediaset e a Rai3 Serata televisiva strana, con pochi numeri in campo, tant’è che a vincere la gara deglitv delle reti generaliste è statacon ilLezioni di persiano che ha registrato il 15,81% di share media con 3,262 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 10,81% e 2,3 milioni con la pellicola Single ma non troppo. Seconda piazza per Viaggio nella Grande Bellezza – Specialesucon l’11,4% e 2,228 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 17,18% e 3,8 milioni con la partita di Coppa Italia tra Inter ed Empoli. Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,5% e 2,108 milioni di contatti. Mercoledì ...