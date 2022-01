Artrite psoriasica | l’importanza del trattamento precoce

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’(PsA) colpisce fino a un terzo dei pazienti con psoriasi. Recenti studi mostrano che ildella psoriasi può modificare l’evoluzione dell’. Individuare la finestra in cui intervenire per prevenire i sintomi della PsA è quindi un’opportunità importante, da cogliere il prima possibile. E’ quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la Salute, il portale dedicato all’informazione medico-scientifica, realizzato da Novartis. Una delle principali condizioni patologiche associate alla psoriasi è l’, da qui il nome. Se ilè iniziato in ritardo, aumenta la probabilità che si verifichi la perdita di funzionalità e che si manifesti ...