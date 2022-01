Art Basel la fiera parigina che sostituisce FIAC

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il gruppo svizzero MCH che gestisce Artsi occuperà dell’organizzazione di unaartistica contemporanea a Parigi. La realtà imprenditoriale ha chiuso un contratto da 10 milioni € per allestire un’esposizione rinnovata che sostituirà. L’accordo ha validità per i prossimi 7 anni. Rimandata ArteBologna: decisione presa coi galleristi Perché la scelta

Colpo di scena nel mondo dell'arte contemporanea. Art Basel è stata scelta per rimpiazzare la Fiac, la storica Fiera Internazionale dell'Arte Contemporanea di Parigi, che si è tenuta per quasi mezzo secolo in autunno, al Grand Palais. Il gruppo svizzero MCH Group, proprietario del marchio, conquista il Grand Palais con un nuovo evento in autunno.