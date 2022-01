Arriva nelle sale “Ennio”: l’omaggio di Tornatore a Morricone tra cinema, amicizia e ricordi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un genio della musica, un talento indiscusso, una sensibilità eclettica, un’animo gentile. Un asso per il cinema, un talento tutto italiano che ha saputo declinarsi ai tanti linguaggi della settima arte e ai grandi maestri del cinema internazionale. Ennio Morricone è stato tutto questo. E molto di più… Oggi, a ricordarci estro e sensibilità del musicista premio Oscar, a ripercorrere le tappe di un percorso artistico straordinario – punteggiato di premi e riconoscimenti ambitissimi – Arriva un film che porta semplicemente il suo nome, Ennio. Forse in omaggio al suo essere schivo e riservato. Forse in ossequio agli inconfondibili fuoriclasse di sempre che, come Eduardo insegna, non hanno bisogno del cognome per essere identificati e riconosciuti… Arriva ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un genio della musica, un talento indiscusso, una sensibilità eclettica, un’animo gentile. Un asso per il, un talento tutto italiano che ha saputo declinarsi ai tanti linguaggi della settima arte e ai grandi maestri delinternazionale.è stato tutto questo. E molto di più… Oggi, a ricordarci estro e sensibilità del musicista premio Oscar, a ripercorrere le tappe di un percorso artistico straordinario – punteggiato di premi e riconoscimenti ambitissimi –un film che porta semplicemente il suo nome,. Forse in omaggio al suo essere schivo e riservato. Forse in ossequio agli inconfondibili fuoriclasse di sempre che, come Eduardo insegna, non hanno bisogno del cognome per essere identificati e riconosciuti…...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alimentari e farmacie senza pass, arriva il nuovo Dpcm. Discussa la questione dei tabaccai visto che molti hanno i… - NicoSchira : Arrivato il sì di Simone #Verdi alla #Salernitana. Nelle prossime ore la firma sul contratto. Arriva in prestito da… - Anton1963A : RT @NAntimafia: La giustizia alla fine arriva. E spesso ad aspettarla, con tanta pazienza e fiducia, è @FedeAngeli. - segnodiluna : @g00d4ys no solo le lacrime di altri valgono ?????? dario arriva sempre primo nelle classifiche capisc ?????? anche sissi ?????? - alessandrosped8 : @Bartifran @FratellidItalia Quaglia ;non sono 'fascistazzo' non mi piacciono ,ma neanche le inesattezze . Forza Nuo… -