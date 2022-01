Arrestato Nicolas Schiappacasse: fermato con una pistola e proiettili nascosti in una felpa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una brutta notizia arriva direttamente dall’Uruguay: è stato Arrestato Nicolas Schiappacasse, ex calciatore del Parma. Il calciatore è attualmente in prestito al Penarol dal Sassuolo e secondo quanto riporta El Pais viaggiava a bordo di un’auto in compagnia di due donne e un uomo con precedenti penali per traffico di droga. All’altezza di Maldonado è stato fermato e perquisito. I quattro si stavano dirigendo verso lo stadio per assistere alla partita contro il Nacional, con l’intenzione di consegnare la pistola ad un altro soggetto. Il presidente del Penarol, Ignacio Ruglio ha dichiarato: “aspetterò di sapere cosa è successo. Sappiamo che tipo di provvedimenti prendere in situazioni del genere ma prima di tutto aspettiamo che le indagini facciano il loro corso”. Potrebbero arrivare delle sanzioni dal ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una brutta notizia arriva direttamente dall’Uruguay: è stato, ex calciatore del Parma. Il calciatore è attualmente in prestito al Penarol dal Sassuolo e secondo quanto riporta El Pais viaggiava a bordo di un’auto in compagnia di due donne e un uomo con precedenti penali per traffico di droga. All’altezza di Maldonado è statoe perquisito. I quattro si stavano dirigendo verso lo stadio per assistere alla partita contro il Nacional, con l’intenzione di consegnare laad un altro soggetto. Il presidente del Penarol, Ignacio Ruglio ha dichiarato: “aspetterò di sapere cosa è successo. Sappiamo che tipo di provvedimenti prendere in situazioni del genere ma prima di tutto aspettiamo che le indagini facciano il loro corso”. Potrebbero arrivare delle sanzioni dal ...

