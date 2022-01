Antonella Elia a valanga su Sonia Bruganelli: l’opinionista fatta a pezzi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Duro affondo di Antonella Elia ai danni di Sonia Bruganelli, una delle due opinioniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip A scagliarsi contro la moglie di Paolo Bonolis è stata una vecchia conoscenza del programma. I milioni di telespettatori del GfVip infatti, ricorderanno bene il volto di Antonella Elia. Quest’ultima, ha partecipato al reality show sia nei panni di concorrente che nel ruolo di opinionista. Sonia Bruganelli (Instagram)Nella passata stagione televisiva, la nota showgirl italiana ha occupato il posto che attualmente spetta alla Bruganelli. Al suo fianco c’era invece Pupo, il quale è stato rimpiazzato da Adriana Volpe. Quest’anno però, il presentatore del format ha deciso di rivoluzionare ... Leggi su topicnews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Duro affondo diai danni di, una delle due opinioniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip A scagliarsi contro la moglie di Paolo Bonolis è stata una vecchia conoscenza del programma. I milioni di telespettatori del GfVip infatti, ricorderanno bene il volto di. Quest’ultima, ha partecipato al reality show sia nei panni di concorrente che nel ruolo di opinionista.(Instagram)Nella passata stagione televisiva, la nota showgirl italiana ha occupato il posto che attualmente spetta alla. Al suo fianco c’era invece Pupo, il quale è stato rimpiazzato da Adriana Volpe. Quest’anno però, il presentatore del format ha deciso di rivoluzionare ...

sonoariete_ : RT @saggioilmatto: Quando aida yespica andrà a prendere per i capelli Delia, l'unica cosa che voglio vedere è Antonella Elia in diretta #gf… - baronicohen : RT @ClaudiaGuasta: La canzone di inside out sotto i momenti dolci di Antonella Elia con i bimbi mi rende debole #backtoschool - verdeoscar : RT @fabriziomico: Ma sì, dai... facciamo suonare di nuovo Antonella Elia. Cosa potrà mai andare storto? #Backtoschool - bluemoonblue00 : Antonella Elia 'Mi hanno promossa per questioni di cuore quindi resto una capra ?????' #backtoschool - ASimpleKaren : Antonella Elia ci hai fatto sognare -