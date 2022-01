Anni Novanta | alla scoperta dei videogiochi che hanno fatto la storia

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Per tantissime persone, è impossibile non ricordare con una lacrimuccia glisoprattutto in tema di. Non c’è dubbio che si tratta dell’epoca d’oro per questo settore dell’intrattenimento, come è stato messo in evidenza anche da un recente approfondimento pubblicato sul blog L’insider. Una nostalgia lampante verso tutto ciò che è stato il settore dell’intrattenimento in quel periodo, visto che, nonostante non ci fosse tutta la tecnologia che caratterizza i giorni nostri, va detto che ogni novità era festeggiata con una curiosità pazzesca. Nel decennio più ricco in termini di idee e di innovazioni nelladei, si deve mettere in risalto come un ruolo da protagonista venne recitato da Nintendo, che propose sul mercato non uno, ma ben tre device che ...