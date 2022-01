Anna Tatangelo | la reazione choc alla nascita del figlio di Gigi D’Alessio | la stoccata sui social

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 27 gennaio 2022)è appena diventato padre per la quinta volta e ai più attenti non è sfuggita laindispettita di. La storia tra i due ha fatto discutere moltissimo sin dall’inizio. 20 anni di differenza sono molti, e i malpensanti hanno sempre creduto che laavesse sceltosolo per acquisire fama e popolarità, non ritenendola adeguata per diventare la sua compagna di vita. Nonostante questo, la coppia ha lottato contro tutto e tutti per farsi accettare, e ha dato inizio a una collaborazione anche dal punto di vista musicale che ha riscosso un grandissimo successo. Tral’amore è nato tra una canzone e l’altra, ma la loro ...