Anna Tatangelo e Livio Cori, il dettaglio che (forse) svela le nozze (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mentre Gigi D'Alessio diventa papà per la quinta volta, l'ex compagna Anna Tatangelo non sta a guardare: spuntano nuovi indizi che profumano di fiori d'arancio. Pare che Anna Tatangelo e Livio Cori convoleranno a giuste nozze molto presto: a suggerirlo è un piccolo, ma significativo, dettaglio apparso sull'account Instagram di Lady Tata. Cosa hanno notato i fan curiosi dalla vista aguzza? Anna Tatangelo e il desiderio di matrimonio Un matrimonio col suo Livio sarebbe una rivincita sulla vita: Anna Tatangelo ha sempre parlato apertamente del suo desiderio di sposarsi, un tempo riferendosi al compagno di una vita Gigi D'Alessio. La lunga storia d'amore è purtroppo finita ...

