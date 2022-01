Anelli di mele al forno con crema di nocciole | l’apoteosi dell’inverno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Glidialcondisono un dolce fruttato perfetto per l’inverno. Dal sapore morbido e dolce, vengono infornate accompagnate da una salsina golosissima che le rende insuperabili. State per scoprire una preparazione rustica e antica, appartenente al filone delle ricette povere. Pochi ingredienti, tutti sani e genuini, e in un baleno potrete godere di tutti i profumi della natura racchiusi nel piatto. Perfette a merenda, per coccolare i piccoli di casa al rientro dalla scuola, sono deliziose anche a fine pasto, davanti a un bel film da vedere in famiglia. Insomma, state per realizzare un dessert che ha sapore di casa, avvolgente e speciale. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!dialcon ...