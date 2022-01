(Di giovedì 27 gennaio 2022): biografia dell’uomo d’affari, politico e filantropo russo IldiVladimirovichè una persona famosa nella politica e negli ambienti aziendali. Particolarmente ben noto agli abitantiRegione di Belgorod, i cui interessi rappresenta in parlamento per più di 20 anni. Oltre alla legislazione,da molti anni è impegnato in beneficenza. Infanzia e sceltaprofessioneè nato in una famiglia sovietica nel 1966. Suo padre Vladimir Nikitovich era un operaio e in quel momento lavorava nello stabilimento di Mosca “Salut”. Gli ...

Advertising

nuovasocieta : Andrei Skoch: vita e carriera del deputato della Duma di Stato della Federazione Russa - varesenews : Biografia del politico russo e filantropo Andrei Skoch -

Ultime Notizie dalla rete : Andrei Skoch

Nuova Società

Carriera del politico russo e filantropoIl deputato della Duma di Stato della Federazione Russa e fondatore del fondo di beneficenza 'Generazione'Vladimirovichè nato nella regione di Mosca nel 1966. L'istruzione ...è un noto politico russo e filantropo. È il fondatore della Fondazione "Generazione" e il deputato delle sei convocazioni della camera bassa del parlamento russo. Famiglia e inizio ...Andrei Vladimirovich Skoch è deputato della Duma di Stato della Federazione Russa e il fondatore del fondo di beneficenza "Generazione". Ha partecipato allo sviluppo di più di 160 fatture, da 25 anni ...Charitable activities of Andrey Skoch Andrei Vladimirovich Skoch, a former entrepreneur, has served as a deputy of the State ...