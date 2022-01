Andrea Delogu, l’addio a Francesco Montanari: perché il matrimonio è finito (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per la prima volta Andrea Delogu ha svelato perché tra lei e Francesco Montanari l’unione è naufragata. I due erano sposati dal 2016 e si sono lasciati ufficialmente a dicembre 2020. Andrea Delogu: l’addio a Francesco Montanari Al settimanale F. Andrea Delogu ha svelato perché lei e l’attore Francesco Montanari si sono lasciati: la conduttrice ha dichiarato che il loro amore era finito e che, col tempo, avevano scoperto di volere entrambi cose diverse dalla vita. Nonostante l’addio tra i due i rapporti sarebbero rimasti civili e la conduttrice ha augurato il meglio all’attore per quanto riguarda il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per la prima voltaha svelatotra lei el’unione è naufragata. I due erano sposati dal 2016 e si sono lasciati ufficialmente a dicembre 2020.Al settimanale F.ha svelatolei e l’attoresi sono lasciati: la conduttrice ha dichiarato che il loro amore erae che, col tempo, avevano scoperto di volere entrambi cose diverse dalla vita. Nonostantetra i due i rapporti sarebbero rimasti civili e la conduttrice ha augurato il meglio all’attore per quanto riguarda il ...

