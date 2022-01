Andrea Delogu fuori tutto dopo appena un anno | l’imbarazzante verità per cui si sono lasciati

(Di giovedì 27 gennaio 2022) A undalla separazione, la conduttrice e speaker romagnola confessa come stle cose.rivela per la prima volta i motivi dietro l’addio. La conduttrice di Dance… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

4gog0 : @ruotebucate Io sono bloccato da Andrea Delogu su Instagram ?? - Pit_bull979 : @NanaJust4laughs Concordo..rossa la preferisco anche io..anche se in tema di rosse il massimo è Andrea Delogu ?? - infoitcultura : Andrea Delogu: «Con Francesco Montanari era finito l’amore» - infoitcultura : Un anno dopo, la verità di Andrea Delogu: 'L'addio a Francesco e quei figli che non arrivavano' - infoitcultura : Andrea Delogu: “Matrimonio finito con Montanari, ecco tutta la mia verità” -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Delogu

Stasera è tutto possibile: ecco, chi sono gli ospiti della nuova stagione Gli ospiti della nuova stagione di Stasera è tutto possibile già 'annunciabili' sono, Cristiano Caccamo , ...Per la prima voltaha svelato perché tra lei e Francesco Montanari l'unione è naufragata. I due erano sposati dal 2016 e si sono lasciati ufficialmente a dicembre 2020.: l'addio a Francesco ..."Tra Fedez e me non è sempre stato rosa e fiori, ma la verità è che nella vita spesso è meglio mettere davanti la curiosità rispetto all'ego e quindi eccoci qui", questo è il preambolo di Antonio Dike ...Stasera è tutto possibile torna, su Rai 2, il 22 febbraio a partire dalle 21.25. Alla conduzione c'è Stefano De Martino per il terzo anno consecutivo.