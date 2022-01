Amoveatur papali. Il cardinale Maradiaga annuncia la nuova fase del pontificato

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) IlOscar Andrés Rodríguez, coordinatore del Consiglio cardinalizio che da otto anni lavora alla riforma della curia romana, ha detto in un’intervista che sbaglia chi pensa che ildi Francesco sia entrato nella suafinale: “E’ semmai in una”, ha spiegato dall’Honduras, chiarendo che ora si apre la partita delle nomine. E’ lì che si vedranno i frutti di quanto seminato in questi anni, tra accorpamenti di dicasteri, smembramenti degli stessi e soppressioni varie.non sbaglia, anche perché il panorama curiale è fatto di prefetti e presidenti molto in là con gli anni, sovente ultrasettantacinquenni e non di rado ottantenni o giù di lì. Il ricambio è naturale e a quel punto sarà decisiva la scelta dei sostituti, che ...