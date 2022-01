Amici | salta la puntata di domenica 30 gennaio 2022 | alcuni ballerini positivi al Covid

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladi30didi Maria De Filippi non andrà in onda, a causa della accertatatà aldiprofessionisti che lavorano nella trasmissione. A confermarlo all'Adnkronos...

Il 30 gennaio andrà in onda uno speciale realizzato con un montaggio, senza presenze in studio La puntata di domenica 30 gennaio di 'di Maria De Filippi' non andrà in onda, a causa della accertata positività al Covid di alcuni ballerini professionisti che lavorano nella trasmissione. A confermarlo all'Adnkronos fonti vicine ...A causa di questa positività al Covidla puntata di Domenica 30 gennaio 2022.di Maria De Filippi: Covid nella scuola di Canale 5 La puntata didi Maria De Filippi, che sarebbe ...Amici 21 non andrà in onda questa domenica causa Covid: chi è risultato positivo nel cast del talent show di Maria De Filippi.Alcuni ballerini professionisti sono risultati positivi al virus, costringendo la produzione a cancellare il daytime della domenica, che sarà sostituito da uno speciale ...