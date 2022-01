AMICI: IL COVID IRROMPE NEL CELEBRE TALENT. ECCO COME SARÀ LA PUNTATA DI DOMENICA (Di giovedì 27 gennaio 2022) DOMENICA 29 gennaio AMICI, il TALENT AMICI di Maria De Filippi, non andrà in onda nella sua versione classica. A svelarlo è stato il portale Dagospia che proprio oggi ha svelato il motivo.La causa di tutto ciò? Il COVID, ahimè. Infatti, COME si evince dal popolare sito, alcuni ballerini professionisti – per intenderci quelli che mostrano le esibizioni agli allievi – sarebbero risultati positivi. Da quanto si apprende, gli allievi dovrebbero essere negativi.L’appuntamento con il TALENT della De Filippi rimane fissato sempre per DOMENICA alle 14, subito dopo L’Arca di Noè. Andrà in onda una PUNTATA speciale con montaggio e senza studio. Al termine, AMICI cederà regolarmente la linea a Verissimo con Silvia Toffanin. Leggi su bubinoblog (Di giovedì 27 gennaio 2022)29 gennaio, ildi Maria De Filippi, non andrà in onda nella sua versione classica. A svelarlo è stato il portale Dagospia che proprio oggi ha svelato il motivo.La causa di tutto ciò? Il, ahimè. Infatti,si evince dal popolare sito, alcuni ballerini professionisti – per intenderci quelli che mostrano le esibizioni agli allievi – sarebbero risultati positivi. Da quanto si apprende, gli allievi dovrebbero essere negativi.L’appuntamento con ildella De Filippi rimane fissato sempre peralle 14, subito dopo L’Arca di Noè. Andrà in onda unaspeciale con montaggio e senza studio. Al termine,cederà regolarmente la linea a Verissimo con Silvia Toffanin.

