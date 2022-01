Amici di Maria De Filippi, “salta la puntata di domenica 30 gennaio”: ecco perché e cosa andrà in onda al suo posto (Di giovedì 27 gennaio 2022) salta la consueta puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi a causa del Covid. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, diversi ballerini professionisti sarebbero risultati positivi. Al posto di Amici, domenica 30 gennaio dovrebbe andare in onda uno speciale con montaggio e senza studio. Mai prima d’ora il virus aveva causato uno stop del talent show più famoso di Canale 5. Al momento la produzione non ha né smentito né confermato la notizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022)la consuetale didiDea causa del Covid. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, diversi ballerini professionisti sarebbero risultati positivi. Aldi30dovrebbe andare inuno speciale con montaggio e senza studio. Mai prima d’ora il virus aveva causato uno stop del talent show più famoso di Canale 5. Al momento la produzione non ha né smentito né confermato la notizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

