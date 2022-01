Amici di Maria De Filippi, chiuso il programma. Scoppia focolaio covid: “Diversi artisti stanno male” (Di giovedì 27 gennaio 2022) La puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi salta a causa del covid-19. Diversi ballerini sarebbero risultati positivi. A rivelarlo è Giuseppe Candela via Dagospia. Al posto di Amici di Maria De Filippi, domenica dovrebbe andare in onda uno speciale con montaggio e senza la classica puntata da studio. Non era mai successo prima d'ora che la puntata della domenica di Amici di Maria De Filippi saltasse a causa del coronavirus. Il protocollo per il contenimento del contagio impone lo stop alla produzione. Le indiscrezioni già ieri Già nella giornata di ieri, mercoledì 26 gennaio 2022, l'indiscrezione della registrazione saltata ha spaventato i fan dell'amatissimo talent show. Le prime ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 27 gennaio 2022) La puntata domenicale didiDesalta a causa del-19.ballerini sarebbero risultati positivi. A rivelarlo è Giuseppe Candela via Dagospia. Al posto didiDe, domenica dovrebbe andare in onda uno speciale con montaggio e senza la classica puntata da studio. Non era mai successo prima d'ora che la puntata della domenica didiDesaltasse a causa del coronavirus. Il protocollo per il contenimento del contagio impone lo stop alla produzione. Le indiscrezioni già ieri Già nella giornata di ieri, mercoledì 26 gennaio 2022, l'indiscrezione della registrazione saltata ha spaventato i fan dell'amatissimo talent show. Le prime ...

