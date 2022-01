Amici di Maria De Filippi cambia nome: ecco come si chiamerà da oggi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuovo cambiamento per il fortunato programma di Canale 5. Amici di Maria De Filippi cambia nome per la seconda volta dal suo inizio. È sicuramente il talent più longevo della televisione italiana. Una trasmissione che non sembra subire il tempo che passa, visto il successo che riscuote anno dopo anno. Dopo ventuno edizione, il programma Leggi su youmovies (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nuovomento per il fortunato programma di Canale 5.diDeper la seconda volta dal suo inizio. È sicuramente il talent più longevo della televisione italiana. Una trasmissione che non sembra subire il tempo che passa, visto il successo che riscuote anno dopo anno. Dopo ventuno edizione, il programma

Advertising

infoitcultura : Amici 21, 'Troppi positivi': Maria De Filippi nel panico | Bloccata la puntata - infoitcultura : Amici, l’incubo della malattia travolge la scuola: Maria De Filippi senza parole - infoitcultura : Amici, si mette brutta per Maria: grande allerta per gli allievi: “Programma a rischio” - infoitcultura : Amici 21, salta la puntata di domenica: tegola sul talent di Maria De Filippi - _sonoparano1ca_ : RT @lucastanaccount: maria mandiamo in onda amici 20 -