Amici | ballerini positivi al Covid | allerta contagi in ' casetta' | salta la puntata di domenica

Ultime Notizie dalla rete : Amici ballerini

... che ha rivelato: " Il virus sbarca ad, causa Covid salta la puntata domenicale del talent condotto da Maria De Filippi. Sono risultati positivi diversiprofessionisti. Al suo posto ...positivi al Covid: salta la puntata di domenica Nessun contagio, invece, si segnala in 'casetta', fra i concorrenti di questa edizione del reality, ma la situazione è costantemente ...La puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 30 gennaio non andrà in onda, a causa della accertata positività al Covid di alcuni ballerini professionisti che lavorano nella trasmissione. A ...Amici 21 non andrà in onda questa domenica causa Covid: chi è risultato positivo nel cast del talent show di Maria De Filippi.