Amici 21, salta la puntata di domenica: ecco cosa vedremo in onda (Di giovedì 27 gennaio 2022) salta la puntata di domenica di Amici. A riportare la notizia sono stati i colleghi di Dagospia che hanno annunciato questo inevitabile provvedimento. La causa? Il covid avrebbe colpito diversi professionisti della scuola più spiata d'Italia. Il virus sbarca ad "Amici": causa covid salta la puntata domenicale del talent condotto da Maria De Filippi. Sono risultati positivi diversi ballerini professionisti, al suo posto uno speciale con montaggio e senza studio.

