Amad Diallo in prestito: l’ex Atalanta lascia lo United (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Nuova esperienza per l’attaccante, c’è il benestare di Rangnick Nuova esperienza per Amad Diallo, attaccante classe 2002 del Manchester United. l’ex Atalanta sarà girato in prestito ai Rangers. Secondo Fabrizio Romano l’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito secco di sei mesi senza opzione di acquisto. C’è l’approvazione di Rangnick: si chiude. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Nuova esperienza per l’attaccante, c’è il benestare di Rangnick Nuova esperienza per, attaccante classe 2002 del Manchestersarà girato inai Rangers. Secondo Fabrizio Romano l’accordo è stato raggiunto sulla base di unsecco di sei mesi senza opzione di acquisto. C’è l’approvazione di Rangnick: si chiude. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Diallo lascia il #ManchesterUnited - corradone91 : Amad #Diallo, ex #Atalanta e attualmente al #ManUtd, lascia i Red Devils in prestito per trovare spazio: nel suo fu… - robertmcnaught : Amad diallo to rangers Fabrizio ? - AAAntagonista : @ASRomaGiovanili Senza dubbio l'Atalanta: Consigli, Carnesecchi, Sportello, Bastoni, Conti, Kessie, Bonaventura, Ba… - Lore2261984 : RT @alexfrosio: Dopo Kulusevski venduto a 44 milioni quando era in prestito a Parma e Amad Diallo venduto a 41 quando era in Primavera, ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Amad Diallo Calciomercato Sassuolo LIVE: il Newcastle si avvicina a Rogerio 17.13 - Anche il Derby County ha messo gli occhi su Amad Diallo . Ora la trattativa per il Sassuolo si complica. 16.42 - Il Saint - Etienne ha mostrato interesse per Khouma Babacar . 11 GENNAIO 17.23 ...

Mercato: Melo via dalla Juve. Napoli, futuro con Meret Amad DIALLO , ex Atalanta e oggi in forza al Manchester United, potrebbe tornare in Italia: per lui si è fatto avanti il Sassuolo, che ha però già preso Emil CEIDE - ma il Bologna non molla. Alex ...

Amad Diallo in prestito: l'ex Atalanta lascia lo United Calcio News 24 Amad Diallo in prestito: l’ex Atalanta lascia lo United Amad Diallo in prestito: l’ex Atalanta lascia lo United. Nuova esperienza per l’attaccante, c’è il benestare di Rangnick Nuova esperienza per Amad Diallo, attaccante classe 2002 del Manchester United.

Calciomercato Bologna, Amad Diallo in arrivo? Il ragazzo preme per giocare La finestra invernale delle trattative è ufficialmente aperta: ecco le ultime da questa sessione con il calciomercato ...

17.13 - Anche il Derby County ha messo gli occhi su. Ora la trattativa per il Sassuolo si complica. 16.42 - Il Saint - Etienne ha mostrato interesse per Khouma Babacar . 11 GENNAIO 17.23 ..., ex Atalanta e oggi in forza al Manchester United, potrebbe tornare in Italia: per lui si è fatto avanti il Sassuolo, che ha però già preso Emil CEIDE - ma il Bologna non molla. Alex ...Amad Diallo in prestito: l’ex Atalanta lascia lo United. Nuova esperienza per l’attaccante, c’è il benestare di Rangnick Nuova esperienza per Amad Diallo, attaccante classe 2002 del Manchester United.La finestra invernale delle trattative è ufficialmente aperta: ecco le ultime da questa sessione con il calciomercato ...