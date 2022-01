Alvino | “Mertens rinnoverà se terrà fede alle sue dichiarazioni d’amore”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua a tenere banco la particolare situazione contrattuale di Driesin casa Napoli. L’attaccante belga ha oramai affermato a chiare lettere la sua volontà di restare all’ombra del Vesuvio ma il tanto agognato accordo per il rinnovo continua a non arrivare. Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista napoletano Carlo, il quale ha commentato questa intricata situazione. Foto: Getty Images- Dries: “è diventato un vero napoletano” Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “sesue continue. Il Napoli ...

Advertising

gilnar76 : Alvino: “Mertens rinnoverà se terra fede alle sue dichiarazioni d’amore” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino Mertens

SpazioNapoli

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da ...Carlo,ha poi aggiunto. ' Piotr Zielinski titolare in Bologna - Napoli? E' partito questa mattina e sarà schierato dal primo minuto mentre credo cheandrà in panchina. Fabian Ruiz e ...Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Osimhen e Mertens ...Carlo Alvino ha messo in evidenza le intenzioni del Napoli sul futuro dell'attaccante belga Dries Mertens che ha il contratto in scadenza a fine anno.