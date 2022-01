Allenamento Milan, doppia seduta di lavoro per i rossoneri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Allenamento Milan: il report delle due sedute odierne di lavoro svolte dagli uomini di Stefano Pioli a Milanello Milan oggi a Milanello per una doppia seduta di Allenamento: la sessione del mattino, dopo aver svolto la consueta attivazione muscolare in palestra, è stata dedicata a una serie di test atletici. REPORTNel pomeriggio, invece, squadra in campo sul rialzato – dopo l’attivazione in palestra – per una serie di esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. Poi lavoro con la palla con alcuni torelli a tema. Esercitazioni sul possesso per proseguire l’Allenamento che poi si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022): il report delle due sedute odierne disvolte dagli uomini di Stefano Pioli aellooggi aello per unadi: la sessione del mattino, dopo aver svolto la consueta attivazione muscolare in palestra, è stata dedicata a una serie di test atletici. REPORTNel pomeriggio, invece, squadra in campo sul rialzato – dopo l’attivazione in palestra – per una serie di esercizi eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. Poicon la palla con alcuni torelli a tema. Esercitazioni sul possesso per proseguire l’che poi si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

