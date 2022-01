Allenamento Juve | i bianconeri tornano al lavoro in vista del campionato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 gennaio 2022): ripresa alla Continassa dopo i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri. Il report della seduta Lantus è tornata ad allenarsi senza i vari Nazionali. Questo il report odierno dalla Continassa. REPORT – «Terminato il riposo per la, che oggi è tornata al. Il gruppo, al netto ovviamente dei giocatori impegnati con le rispettive Selezioni, si è ritrovato questo pomeriggio al centro sportivo bianconero per la ripresa degli allenamenti, indelle prossime settimane che saranno fitte di impegni su più fronti. Sono molti iconvocati in Nazionale, ma Mister Allegri ha ripreso a lavorare con i giocatori a disposizione. E la seduta odierna, dopo la parte atletica, si è focalizzata sulla tecnica, con particolare ...