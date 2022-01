Allenamento Cagliari, lavoro personalizzato per tre calciatori (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita contro l’Atalanta: il report della seduta odierna Il Cagliari prosegue gli allenamenti in vista della prossima partita di campionato contro l’Atalanta. Personalizza per Nandez, Cragno e Ceter. Di seguito il report. «Doppia seduta oggi per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini. Al mattino, dopo un’attivazione in palestra, la squadra è scesa in campo per svolgere delle esercitazioni tecniche. A chiudere, una partitella giocata su campo ridotto. Nel pomeriggio: attivazione con torelli e tecnica individuale. Poi lavoro per reparti con difensori e centrocampisti-attaccanti e, per chiudere, serie di partitelle finali. Lavori personalizzati per Damir Ceter, Nahitan Nandez e Alessio Cragno: il portiere rossoblù ha lasciato il ritiro di Coverciano per via di un ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita contro l’Atalanta: il report della seduta odierna Ilprosegue gli allenamenti in vista della prossima partita di campionato contro l’Atalanta. Personalizza per Nandez, Cragno e Ceter. Di seguito il report. «Doppia seduta oggi per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini. Al mattino, dopo un’attivazione in palestra, la squadra è scesa in campo per svolgere delle esercitazioni tecniche. A chiudere, una partitella giocata su campo ridotto. Nel pomeriggio: attivazione con torelli e tecnica individuale. Poiper reparti con difensori e centrocampisti-attaccanti e, per chiudere, serie di partitelle finali. Lavori personalizzati per Damir Ceter, Nahitan Nandez e Alessio Cragno: il portiere rossoblù ha lasciato il ritiro di Coverciano per via di un ...

Advertising

CagliariNews24 : Cagliari, situazione infortunati: allenamento personalizzato per Ceter, Nandez e Cragno - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Doppia seduta di allenamento per gli uomini di #Mazzarri. Nahitan #Nandez, Damir #Ceter e Alessio… - CagliariNews24 : #Cagliari, personalizzato per tre giocatori: il report dei rossoblù - sportli26181512 : Nazionale, Cragno lascia lo stage e torna a Cagliari: Il portiere non ha preso parte all'allenamento del giovedì e… -